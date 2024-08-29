Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos Cuma il il namaz vakitleri
Cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alacak. İslam dünyasında büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 30 Ağustos Cuma namazı vakitleri...
Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar arttı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
30 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.
30 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.
30 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.
30 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.