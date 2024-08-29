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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? 30 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak? - İstanbul İçin Namaz Vakti

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alacak. İslam dünyasında büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 30 Ağustos Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 19:46 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:46
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        1

        Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar arttı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        2

        30 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        30 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        30 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        30 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 30 Ağustos Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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