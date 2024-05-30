Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı vakitleri bilindiği gibi Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Cuma namazı saatleri ülkemizde illere göre değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Peki, "31 Mayıs Cuma namazı saat kaçta başlıyor?" İşte 31 Mayıs 2024 Diyenet namaz vakitleri takvimi ile il il Cuma namazı vakitleri...