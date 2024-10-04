Cuma namazı, İslam’da haftalık en önemli ibadetlerden biridir. Müslümanlar için cemaatle birlikte camide toplanarak kılınan bu namaz, toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve birlik duygusunu pekiştirir. Cuma günü özel hutbelerle desteklenen bu ibadet, toplumsal sorunlara dikkat çekilmesi ve dini öğretilerin hatırlatılması açısından da büyük önem taşır. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte 4 Ekim 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...