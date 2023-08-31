Cuma namazı saat kaçta? 1 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı, Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır ve her ilde farklılık gösterebilir. Cuma günü camilere akın edecek olan İslam alemi, bulunduğu ilde cuma ezanın saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte Diyanet ile 1 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...
Eylül ayının ilk cuma namazı için geri sayım başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle vaktinde kılınmaktadır. Cuma namazı ortalama olarak 45 dakika ile 1 saat arası sürmektedir. Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimini yayımlanamasının ardından il il cuma namazı saatleri netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 1 Eylül il il cuma namazı saatleri...
1 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 1 Eylül Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
1 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 1 Eylül Cuma namazı saat 12.54'da kılınacak.
1 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 1 Eylül Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
1 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 1 Eylül Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.