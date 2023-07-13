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Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınırken, her ilde farklılık göstermektedir. İşte 14 Temmuz 2023 il il İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri!