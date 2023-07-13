Cuma namazı saat kaçta? 14 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri!
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diynanet'in namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından açıklık kazanmış oldu. Camide cemaatle kılınan cuma namazları öğle vaktinde kılınmaktadır. İşte Diyanet ile 14 Temmuz 2023 81 il İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı vakitleri!
Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınırken, her ilde farklılık göstermektedir. İşte 14 Temmuz 2023 il il İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saatleri!
14 TEMMUZ 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 14 Temmuz Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
14 TEMMUZ 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 14 Temmuz Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.
14 TEMMUZ 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 14 Temmuz Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
14 TEMMUZ 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 14 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.