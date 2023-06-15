Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Peki, Cuma namazı saat kaçta" İşte Diyanet ile 16 Haziran cuma namazı vakitleri...