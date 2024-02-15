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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 16 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 16 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde kılınmaktadır. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. İşte Diyanet ile 16 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:48
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        1

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimi ile İl il cuma namazı saatleri netlik kazandı. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, "Cuma namazı saat kaçta, cuma ezanı kaçta okunacak?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Şubat il il cuma namazı saatleri...

        2

        16 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 16 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        16 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 16 Şubat Cuma namazı saat 13.31'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        16 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 16 Şubat Ocak Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        6

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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