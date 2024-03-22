Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü ilk orucun tutulmasıyla başladı. Ramazan ayının ikinci cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 22 Mart 2024 cuma namazı vakitleri...