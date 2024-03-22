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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 22 Mart İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte 22 Mart 2024 il il cuma namazı saatleri

        On bir ayın sultanı Ramazan ayının ikinci cuma namazı için bekleyiş başladı. İslam alemi açısından büyük bir öneme sahip cuma namazı, camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar bulunduğu ildeki cuma namazı saatini araştırmaya başladı. İşte Diyanet ile 22 Mart 2024 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 00:07 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:09
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        Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü ilk orucun tutulmasıyla başladı. Ramazan ayının ikinci cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 22 Mart 2024 cuma namazı vakitleri...

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        22 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        22 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 22 Mart Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        22 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        22 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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