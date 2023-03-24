İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

Müslüman dünyasında anlamlı bir yeri olan Ramazan ayının ilk cuma gününe girildi. Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar arttı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin detayları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 24 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...