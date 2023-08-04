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İl il cuma namazı saatleri, her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen bu mübarek günde cemaatle namaz kılmak için camilere gidecek olanlar öğle ezanı vaktini araştırıyor. İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il cuma namazı vakti saatleri...