Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İşleri ile 14 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 14 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saati gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri her il için farklılık gösteriyor. Bu hafta için beklenen saatleri haberimizde derledik. İşte, 14 Haziran 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 'bin günden daha hayırlı' dediği Cuma günlerinde ibadet etmeye büyük önem verilir. Bugün öğle namazı saatinde kılınacak Cuma namazı için cemaat camilerde bir araya gelecek. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar...

        2

        14 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        14 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 14 Haziran Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        14 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 14 Haziran Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        14 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        En güzel Cuma mesajları
        En güzel Cuma mesajları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Buket Özgünlü hakkında hapis talebi
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu