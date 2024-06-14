Cuma namazı saat kaçta? 14 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri
Cuma namazı saati gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri her il için farklılık gösteriyor. Bu hafta için beklenen saatleri haberimizde derledik. İşte, 14 Haziran 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı vakitleri...
İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 'bin günden daha hayırlı' dediği Cuma günlerinde ibadet etmeye büyük önem verilir. Bugün öğle namazı saatinde kılınacak Cuma namazı için cemaat camilerde bir araya gelecek. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar...
14 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
14 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 14 Haziran Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.
14 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 14 Haziran Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.
14 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.