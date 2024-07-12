Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Cuma namazı saati vakti 12 Temmuz 2024

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR? - DİYANET

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekâttır.

İlk önce dört rekat ilk sünneti kılınır, ardından iki rekat farzı imamla birlikte kılınır ve son olarak dört rekat son sünnet kılınır.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

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