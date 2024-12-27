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        Haberler Bilgi Yaşam Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı, İslam dininde farz olan bir ibadettir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde, Müslümanlara cuma ezanı okunduğunda dünya işlerini bırakıp Allah'ın huzurunda toplanmaları emredilmiştir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 27 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:45
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        Cuma namazı, İslam'da farz olan ve Müslümanların topluca eda ettiği en önemli ibadetlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de, cuma ezanı okunduğunda işlerin bırakılıp Allah'ın huzuruna toplanılması emredilmiştir. Bu namaz, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren bir vesiledir. İşte, Diyanet İşleri tarafından açıklanan 27 Aralık 2024 Cuma namazı saatleri...

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        CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL

        27 Aralık 2024 İstanbul'da öğle vakti 13:10'de

        CUMA NAMAZI SAATİ ANKARA

        27 Aralık 2024 Ankara'da öğle vakti 12:55'de

        CUMA NAMAZI SAATİ İZMİR

        27 Aralık 2024 İzmir'de öğle vakti 13:17'de

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