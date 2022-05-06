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Haberler Gündem İnanç Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Mayıs 2022 cuma namazı vakitleri
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Cuma namazı saat kaçta? 6 Mayıs 2022 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

Ramazan ayının sona ermesinin ardından ilk cuma vazifesi idrak edecek olan İslam alemi, cuma namazı vakti hakkında araştırmaları yoğunlaştırdı. İslam inancına göre en önemli ibadetlerin başında yer alan cuma namazını camide kılacak olanlar "6 Mayıs bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet 6 Mayıs cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Mayıs 2022 cuma namazı vakitleri

Cuma günü İslam aleminin bayramı olarak nitelenir. Cuma günleri günahlardan arınıldığı dayanışma ve kaynaşmanın sağlandığı bir gündür. Cuma namazını camilerde eda edecek olanlar, "6 Mayıs cuma namazı saat kaçta?" sorularını araştırmaya başladı. İşte Diyanet'e göre il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Cuma namazını camide cemaatle idrak etmek isteyen binlerce Müslüman Cuma namazını araştırmaya başladı. 6 Mayıs Cuma namazı saatleri her il için farklılık gösteriyor.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Vatandaşlar Diyanet namaz vakitleri takvimi ile ikamet ettikleri ilin Cuma namazı saatini öğrenebilir. İşte, 6 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri;

81 İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:06

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ANKARA:12:50

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İZMİR:13:13

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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