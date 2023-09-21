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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. İşte Diyanet ile 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 20:04 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:04
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        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 22 Eylül Cuma namazı vakitleri...

        2

        22 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 22 Eylül Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        22 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 22 Eylül Cuma namazı saat 12.47'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        22 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 22 Eylül Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        22 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 22 Eylül Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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