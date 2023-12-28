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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 29 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte 29 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

        Aralık ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma ezanın kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Farz namazlar arasında yer cuma namazı camide cemaatle kılınmaktadır. İşte Diyanet ile 29 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 21:11 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:11
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        Cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İl il cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile belli oldu. Öğle saatlerinde kılanan cuma namazı her ilde farkılılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 29 Aralık 2023 cuma namazı saatleri...

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        29 ARALIK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 29 Aralık Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        29 ARALIK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 29 Aralık Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        29 ARALIK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 29 Aralık Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        29 ARALIK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 29 Aralık Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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        NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

        Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

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        Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

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        CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

        Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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