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Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 10 rekattan oluşan cuma namazları; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Bilindiği gibi cuma namazları Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. İşte 8 Eylül cuma namazı saatleri...