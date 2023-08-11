Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri
İslam aleminin heyecanla beklediği bir cuma namazı için daha geri sayıma geçildi. Gün itibariyle binlerce inanan cuma namazı için camilerin yolunu tutacak. Konuyla ilgili olarak il il cuma namazı vakitlerini bir araya getirdik. İşte, 11 Ağustos 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...
Hayırlı cumalar... Bir cuma namazı için daha heyecanlı bekleyiş başladı. Yaşadıkları illerdeki cuma namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar için 11 Ağustos 2023 il il cuma namazı vaktilerini derledik. İşte, başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il namaz saatleri...
11 AĞUSTOS 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 13.14'de kılınacak.
11 AĞUSTOS 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 12:59'da kılınacak.
11 AĞUSTOS 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 11 Ağustos Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
11 AĞUSTOS 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 11 Ağustos Cuma namazı saat 13:14'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.