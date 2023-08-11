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Hayırlı cumalar... Bir cuma namazı için daha heyecanlı bekleyiş başladı. Yaşadıkları illerdeki cuma namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar için 11 Ağustos 2023 il il cuma namazı vaktilerini derledik. İşte, başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il namaz saatleri...