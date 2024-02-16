Cuma namazı saat kaçta? 16 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namaz saatleri
Müslümanlar için önemli bir gün sayılan Cuma günü geldiğinde; il il Cuma saatleri araştırılıyor. Diyanet İşleri tarafından belirlenen Cuma namazı saatleri, şehirler arasında farklılık gösterir. İşte, 16 Şubat 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namaz saatleri...
İslam alemi için kutsal olan Cuma günü gelip çattı. Bugün cemaat ile veya evde namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte, Diyanet İşleri takvimine göre, 16 Şubat 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerin Cuma namazı saatleri...
16 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 16 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
16 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 16 Şubat Cuma namazı saat 13.31'de kılınacak.
16 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 16 Şubat Ocak Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.