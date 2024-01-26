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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 26 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde değişkenlik gösterebilmektedir. İşte namaz vakitleri takvimi ile 26 Ocak 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 26.01.2024 - 00:32
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        1

        Ocak ayının son cuma namazı için bekleyiş sürerken, il il cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" İşte 26 Ocak 2024 81 il cuma namazı vakitleri...

        2

        26 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 19 Ocak Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        26 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 26 Ocak Cuma namazı saat 13.29'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        26 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 26 Ocak Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        26 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 26 Ocak Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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