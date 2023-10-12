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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri

        Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namaz vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Cuma günü camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 13 Ekim 2023 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 22:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:19
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        1

        Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" İşte 81 il cuma namazı saatleri...

        2

        13 EKİM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 13 Ekim Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        13 EKİM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 13 Ekim Cuma namazı saat 12.40'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        13 EKİM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 13 Ekim Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        13 EKİM 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 13 Ekim Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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