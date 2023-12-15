Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 15 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma günü öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, camide cemaatle eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin belirlediği saatler kılınmaktadır. Cuma günü camiye gidecek olanlar, bulunduğu ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 15 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile belli oldu. Her ilde farklılık gösterebilen cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" İşte 15 Aralık cuma namazı vakitleri...
15 ARALIK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 15 Aralık Cuma namazı saat 13.04'te kılınacak.
15 ARALIK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 15 Aralık Cuma namazı saat 12.48'de kılınacak.
15 ARALIK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 15 Aralık Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
15 ARALIK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 15 Aralık Cuma namazı saat 13.04'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?
Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)
Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.
CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.