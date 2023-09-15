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        Haberler Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri her ilde farklılık gösterebilmektedir. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 15 Eylül 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 00:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 00:43
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        1

        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak, cuma namazı kaçta bitiyor?" İşte 15 Eylül 81 il cuma namazı saatleri...

        2

        15 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 15 Eylül Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        15 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 15 Eylül Cuma namazı saat 12.49'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        15 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 15 Eylül Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        15 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 15 Eylül Cuma namazı saat 13.04'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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