Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 29 Eylül 2023 il il cuma namazı saatleri
Eylül ayının son cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazına sayılı saatler kalırken, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri, namaz vakileri takvimini paylaşmasının ardından il il Cuma namazı saatleri netlik kazanmış oldu. İşte 29 Eylül 2023 il il cuma namazı saatleri İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimi ile 29 Eylül 2023 81 il cuma namazı saatleri...
29 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 22 Eylül Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.
29 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 29 Eylül Cuma namazı saat 12.44'de kılınacak.
29 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 29 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
29 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 29 Eylül Cuma namazı saat 12.59'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.