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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimi ile 29 Eylül 2023 81 il cuma namazı saatleri...