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        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 8 Mart Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı, her hafta öğle saatinde kılınır. Diyanet İşleri tarafından açıklanan saatler her hafta farklılık gösterir. Sizler için bugünkü namaz saatlerini derledik. İşte, 8 Mart Cuma 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 08:17 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:17
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        1

        Cuma gününün gelmesiyle Cuma namazı saatleri de araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri, il il değişiklik gösterebiliyor. İşte, 8 Mart Cuma 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...

        2

        8 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        8 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 8 Mart Cuma namazı saat 13.27'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        8 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 8 Mart Cuma namazı saat 13.04'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        8 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 8 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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