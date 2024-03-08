Cuma namazı saat kaçta? 8 Mart Cuma namazı saatleri
Cuma namazı, her hafta öğle saatinde kılınır. Diyanet İşleri tarafından açıklanan saatler her hafta farklılık gösterir. Sizler için bugünkü namaz saatlerini derledik. İşte, 8 Mart Cuma 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...
Cuma gününün gelmesiyle Cuma namazı saatleri de araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen namaz saatleri, il il değişiklik gösterebiliyor. İşte, 8 Mart Cuma 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...
8 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.
8 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 8 Mart Cuma namazı saat 13.27'de kılınacak.
8 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 8 Mart Cuma namazı saat 13.04'te kılınacak.
8 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 8 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.