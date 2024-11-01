Cuma namazı, İslam dininde Müslümanların cemaatle kılmaları gereken haftalık bir ibadettir ve önemli bir farz olarak kabul edilir. Bu namaz, Müslümanlar için sosyal dayanışmayı artıran, birlik ve beraberliği güçlendiren bir ibadet şeklidir. Cuma namazı, bireysel ibadetin ötesinde bir anlam taşır; Müslümanların aynı safta bir araya gelerek Allah'a yönelmesini, toplumun tüm kesimlerinin bir arada bulunmasını sağlar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 1 Kasım 2024 Cuma namazı vakitleri...

1 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak. İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 1 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İzmir'de 1 Kasım Cuma namazı saat 13.00'da kılınacak. REKLAM İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Ankara'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak. ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 1 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Bursa'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak. BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ