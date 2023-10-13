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        Haberler Gündem CUMA NAMAZI SAATİ | 13 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 13 Ekim Diyanet ile il il cuma namazı saatleri

        Diyanet İşleri Başkanlığı başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere tüm illerin Cuma namazı saatlerini yayınladı. 13 Ekim Cuma namazı saatleri Diyanet'in resmi internet sitesi "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte Diyanet namaz vakitleri ile 13 Ekim Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 08:23 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:23
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        81 ilde farklılık gösteren Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Cuma namazı farzdan önce dört rekât, iki rekat farz ve farzdan sonra dört rekât olmak üzere toplamda 10 rekat olarak camide cemaatle idrak ediliyor. Farz ibadetini camide cemaatle birlikte yerine getirmek isteyenler abdestlerini alacak ve il il Cuma namazı saatlerine göre camilere akın edecekler. İşte 13 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri...

        2

        13 EKİM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 13 Ekim Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        13 EKİM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 13 Ekim Cuma namazı saat 12.40'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        13 EKİM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 13 Ekim Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        13 EKİM 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 13 Ekim Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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