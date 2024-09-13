Cuma namazı saati 13 Eylül 2024: Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı Müslümanlara farz kılınan bir ibadettir. Her Cuma, cemaatin bir araya gelerek namaz kılması toplumsal dayanışmayı ve birliği artıran önemli bir durumdur. Cuma namazı saatleri her hafta ile göre değişir ve güncel saatler Diyanet İşleri tarafından açıklanır. Peki, Cuma namazı kaçta? İşte, 13 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa ile il il Cuma namazı saati...
Cuma namazı, Her Müslümana farz kılınan önemli bir ibadettir. Hz. Muhammed, birçok kez Cuma günleri namaz kılmanın önemini vurgulamıştır. Bugün namaz kılmak için camiye gidecek vatandaşlar, namaz saatini merak ediyor. Cuma namazı saati her hafta Diyanet İşleri tarafından paylaşılıyor. Peki, Cuma namazı kaçta? İşte, 13 Eylül 2024 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa ile il il Cuma namazı saati...
13 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
13 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 13 Eylül Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
13 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 13 Eylül Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.
13 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 13 Eylül Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?
Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)
Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.