Her Cuma günü, Müslümanlar Cuma namazı kılmak için bir araya gelir. Keza, Cuma, 'toplanmak, toplamak' anlamına gelir. Cuma namazı saati her il için değişiklik gösterir. İşte, 15 Mart Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...