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        Haberler Bilgi Gündem CUMA NAMAZI SAATİ 2024: Cuma namazı saat kaçta? 2 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2 Ağustos Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma namazı gündemdeki yerini aldı. Her hafta Diyanet tarafından açıklanan namaz saatleri tarihe ve ile göre değişiklik gösteriyor. İşte, 2 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 08:34 Güncelleme: 02.08.2024 - 08:34
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        1

        Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar arttı. Her hafta Diyanet İşleri değişen Cuma namazı vaktlerini araştırıyor. İşte 2 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        2

        2 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 2 Ağustos Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13.00'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 2 Ağustos Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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