Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı saatleri
Cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasında büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 22 Aralık Cuma namazı vakitleri...
Cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 22 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
22 ARALIK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 22 Aralık Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
22 ARALIK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 22 Aralık Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.
22 ARALIK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 22 Aralık Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
22 ARALIK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 22 Aralık Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.