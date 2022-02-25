Her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 25 Şubat Cuma günü Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Cuma namazı kılmak için camiye gitmeye niyetlenen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı güncel namaz saatlerini paylaşıyor. Cuma namazı hrt hafta her il için yeniden belirleniyor. İşte 25 Şubat Cuma İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma namazı saatleri