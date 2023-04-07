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Diyanet namaz vakitleri ile 7 Nisan 2023 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saati

Cuma namazı saati sorgulaması hız kazandı. İbadetlerini yerine getirmek için camiye akın edecek olan Müslümanların gözü "7 Nisan Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna çevrildi. Diyanet namaz vakitleri ile il il Cuma namazı saati belli oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan namaz vakitlerine göre 7 Nisan 2023 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara Cuma vakti

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  • CUMA NAMAZI SAATİ: 7 Nisan 2023 Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saat kaçta, vakti ne zaman?

    11 ayın sultanı Ramazan ayı devam ederken ayın üçüncü Cuması bugün. Müniler Cuma namazı ibadetini yerine getirmek camiye akın edecekler. Öğle namazı vaktinde kılınacak olan Cuma namazı saati bilindiği üzere illere göre değişiklik gösteriyor. İşte 7 Nisan 2023 Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul ve 81 il Cuma namazı saati...
  • CUMA NAMAZI SAATİ: 7 Nisan 2023 Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saat kaçta, vakti ne zaman?

    7 NİSAN 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da 7 Nisan Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • CUMA NAMAZI SAATİ: 7 Nisan 2023 Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saat kaçta, vakti ne zaman?

    7 NİSAN 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da 7 Nisan Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • CUMA NAMAZI SAATİ: 7 Nisan 2023 Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saat kaçta, vakti ne zaman?

    7 NİSAN 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de 7 Nisan Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • CUMA NAMAZI SAATİ: 7 Nisan 2023 Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saat kaçta, vakti ne zaman?

    7 NİSAN 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13:11'de kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • CUMA NAMAZI SAATİ: 7 Nisan 2023 Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saat kaçta, vakti ne zaman?

    CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • CUMA NAMAZI SAATİ: 7 Nisan 2023 Ankara, İzmir, Bursa İstanbul Cuma namazı saat kaçta, vakti ne zaman?

    CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

    Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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