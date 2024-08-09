Cuma namazı, Müslümanlar için farz kılınmıştır. Cuma namazı, diğer vakit namazlarından farklı olarak hutbe ile başlar ve toplumsal birlikteliği, kardeşliği ve dayanışmayı pekiştirir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinde de Cuma günü ve namazının önemine vurgu yapılır. Cuma namazı saatleri her hafta ve ile göre değişkenlik gösteriyor. İşte, 9 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il namaz saatleri...