İl İl Cuma namazı saatleri merak ediliyor. Camide cemaatle beraber namaz kılmak isteyen vatandaşlar bulundukları ilin Cuma namazı saatine göre namaz kılacak. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere il il cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. İşte, 9 Şubat 2024 il il Cuma namazı saatleri...

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