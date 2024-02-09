Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cuma namazı saati 9 Şubat 2024: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saat kaçta? 9 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

        Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. İle göre değişiklik gösteren Cuma namazı saatlerini sizler için derledik. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde cemaat, namaz kılmak için bir araya gelecek. İşte, 9 Şubat 2024 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 08:15 Güncelleme: 09.02.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İl İl Cuma namazı saatleri merak ediliyor. Camide cemaatle beraber namaz kılmak isteyen vatandaşlar bulundukları ilin Cuma namazı saatine göre namaz kılacak. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere il il cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. İşte, 9 Şubat 2024 il il Cuma namazı saatleri...

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        2

        9 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 9 Şubat Cuma namazı saat 13.23'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        9 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 9 Şubat Cuma namazı saat 13.31'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        9 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 9 Şubat Ocak Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Yapay zeka ile sohbet artık ücretli
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi