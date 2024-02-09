Cuma namazı saat kaçta? 9 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. İle göre değişiklik gösteren Cuma namazı saatlerini sizler için derledik. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde cemaat, namaz kılmak için bir araya gelecek. İşte, 9 Şubat 2024 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...
İl İl Cuma namazı saatleri merak ediliyor. Camide cemaatle beraber namaz kılmak isteyen vatandaşlar bulundukları ilin Cuma namazı saatine göre namaz kılacak. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere il il cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. İşte, 9 Şubat 2024 il il Cuma namazı saatleri...
9 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 9 Şubat Cuma namazı saat 13.23'de kılınacak.
9 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 9 Şubat Cuma namazı saat 13.31'de kılınacak.
9 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 9 Şubat Ocak Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.