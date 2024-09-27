Bugün Cuma namazı kaçta? 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri
Cemaatin bir araya gelerek kıldığı Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma günleri edilen duanın ve yapılan ibadetin, diğer günlere göre çok daha hayırlı olduğuna inanılır. Hz. Muhammed Cuma gününün, diğer günlerden üstün olduğunu belirtmiş ve bu günde duaların kabul edileceğini müjdelemiştir. Bu nedenle cemaat bir kez daha haftalık farz olan ibadetini gerçekleştirmek için bir araya gelecek. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İşte, 27 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saati...
Cuma günleri, İslam alemi için ibadet ve tövbe günüdür. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde Müslümanlar, Cuma namazı için işlerini bırakarak camiye gitmeye teşvik edilir. Farz bir ibadet olan haftalık Cuma namazı aynı zamanda cemaati bir araya getirerek, toplumsal birliği ve beraberliği sağlar. Ancak Cuma namazı saati her hafta ve her ile göre değişiklik gösterir ve namaz vakti Diyanet İşleri tarafından belirlenir. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 27 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...
27 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 24 Eylül Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.
27 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 24 Eylül Cuma namazı saat 12.45'te kılınacak.
27 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 24 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
27 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 24 Eylül Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.