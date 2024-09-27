Cuma günleri, İslam alemi için ibadet ve tövbe günüdür. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde Müslümanlar, Cuma namazı için işlerini bırakarak camiye gitmeye teşvik edilir. Farz bir ibadet olan haftalık Cuma namazı aynı zamanda cemaati bir araya getirerek, toplumsal birliği ve beraberliği sağlar. Ancak Cuma namazı saati her hafta ve her ile göre değişiklik gösterir ve namaz vakti Diyanet İşleri tarafından belirlenir. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 27 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...