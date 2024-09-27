Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 27 Eylül 2024: Cuma namazı vakti ne zaman, kaçta okunuyor?

        Bugün Cuma namazı kaçta? 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

        Cemaatin bir araya gelerek kıldığı Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma günleri edilen duanın ve yapılan ibadetin, diğer günlere göre çok daha hayırlı olduğuna inanılır. Hz. Muhammed Cuma gününün, diğer günlerden üstün olduğunu belirtmiş ve bu günde duaların kabul edileceğini müjdelemiştir. Bu nedenle cemaat bir kez daha haftalık farz olan ibadetini gerçekleştirmek için bir araya gelecek. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İşte, 27 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 07:59 Güncelleme: 27.09.2024 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma günleri, İslam alemi için ibadet ve tövbe günüdür. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde Müslümanlar, Cuma namazı için işlerini bırakarak camiye gitmeye teşvik edilir. Farz bir ibadet olan haftalık Cuma namazı aynı zamanda cemaati bir araya getirerek, toplumsal birliği ve beraberliği sağlar. Ancak Cuma namazı saati her hafta ve her ile göre değişiklik gösterir ve namaz vakti Diyanet İşleri tarafından belirlenir. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 27 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati...

        2

        27 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 24 Eylül Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        27 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 24 Eylül Cuma namazı saat 12.45'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        27 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 24 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        27 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 24 Eylül Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Güneşli ve ılık hava sürüyor
        Güneşli ve ılık hava sürüyor
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        'Rusya galip gelemeyecek'
        'Rusya galip gelemeyecek'
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        İbrahim Yıldız: Oyun kötü sonuç güzel
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar