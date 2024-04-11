İslam alemi için Cuma günleri büyük öneme sahiptir. Her Cuma cemaat bir araya gelir ve hep beraber namaz kılarak, ibadetini yerine getirir; Cuma günü edilen duanın ve yapılan ibadetin daha hayırlı olduğuna inanılır. Cuma namazı saatleri ise illere göre değişkenlik gösterir. İşte, 12 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...