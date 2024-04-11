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        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı saatleri: 12 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saat kaçta ne zaman kılınacak?

        12 Nisan Cuma il il namaz saatleri: Bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Cuma günleri, İslam alemi için kutsal gün olarak bilinir. Hz. Muhammed, "Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de Cuma günü kopacaktır." hadisi ile Cuma gününün önemini vurgulamıştır. Peki, Cuma namazı ne zaman? İşte, 12 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 23:31 Güncelleme: 12.04.2024 - 00:00
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        1

        İslam alemi için Cuma günleri büyük öneme sahiptir. Her Cuma cemaat bir araya gelir ve hep beraber namaz kılarak, ibadetini yerine getirir; Cuma günü edilen duanın ve yapılan ibadetin daha hayırlı olduğuna inanılır. Cuma namazı saatleri ise illere göre değişkenlik gösterir. İşte, 12 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...

        2

        12 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 12 Nisan Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

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        3

        12 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 12 Nisan Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

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        4

        12 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 12 Nisan Cuma namazı saat 12.54'de kılınacak.

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        5

        12 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 12 Nisan Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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