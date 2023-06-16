İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere il il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Her hafta öğle namazı vaktinde camilere akın ederek cemaatle namaz kılmak isteyen Müslümanlar il il Cuma namazı saatlerini sorguluyor. İşte 16 Haziran 2023 Cuma namazı vakti saatleri...