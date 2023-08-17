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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılan namaz vakitleri takvimi ile açıklık kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Öğle saatlerinde kılanan cuma namazları 10 rekat olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?" İşte 18 Ağustos 2023 cuma namazı saatleri...