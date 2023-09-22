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Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri 22 Eylül için yayınladı. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde camilere akın edecek olanlar 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat namaz kılacak. 81 ile göre farklılık gösteren Cuma namazı saatleri, farz ibadetini camide cemaatle eda etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 22 Eylül 2023 namazı vakitleri...