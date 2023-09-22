Cuma namazı saat kaçta? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il olarak yayınlandı. Camide cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen Müslümanlar bulundukları ilin Cuma namazı vakitlerine göre camilere akın edecekler. İşte, 22 Eylül 2023 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...
Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri 22 Eylül için yayınladı. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde camilere akın edecek olanlar 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat namaz kılacak. 81 ile göre farklılık gösteren Cuma namazı saatleri, farz ibadetini camide cemaatle eda etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 22 Eylül 2023 namazı vakitleri...
22 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 22 Eylül Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.
22 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 22 Eylül Cuma namazı saat 12.47'de kılınacak.
22 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 22 Eylül Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
22 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 22 Eylül Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.