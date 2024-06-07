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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saatleri 7 Haziran 2024: Diyanet ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak?

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran il il namaz vakitleri

        Her hafta illere göre değişen Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 07:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:54
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        Her hafta cemaat ile beraber kılınan Cuma namazına saatler kaldıç Diyanet İşleri tarafından açıklanan Cuma namazı saatleri illere göre değişiyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        2

        7 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 7 Haziran Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        7 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 7 Haziran Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        7 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 7 Haziran Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        7 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da7 Haziran Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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