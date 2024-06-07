Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran il il namaz vakitleri
Her hafta illere göre değişen Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...
Her hafta cemaat ile beraber kılınan Cuma namazına saatler kaldıç Diyanet İşleri tarafından açıklanan Cuma namazı saatleri illere göre değişiyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 7 Haziran 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
7 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 7 Haziran Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
7 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 7 Haziran Cuma namazı saat 13.15'te kılınacak.
7 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 7 Haziran Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
7 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da7 Haziran Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.