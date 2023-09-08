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İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak nitelendirilen bu mübarek günde camilerde cemaatle namaz kılmak isteyenler "Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Eylül 2023 bugün Cuma vakti ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri...