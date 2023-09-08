Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma vakti ne zaman?
Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramında camilere akın edecek olanlar 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat namaz kılacak. 81 ile göre farklılık gösteren Cuma namazı vakitleri, farz ibadetini camide eda etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 8 Eylül 2023 namazı vakitleri hakkında detaylar...
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilin Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak nitelendirilen bu mübarek günde camilerde cemaatle namaz kılmak isteyenler "Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Eylül 2023 bugün Cuma vakti ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri...
8 EYLÜL 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 8 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
8 EYLÜL 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 8 Eylül Cuma namazı saat 12.52'de kılınacak.
8 EYLÜL 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 8 Eylül Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
8 EYLÜL 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 8 Eylül Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.