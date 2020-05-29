Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı (2) - ADIYAMAN

.Kentteki tarihi Yenipınar Camisi'nin avlusu gerekli düzenlemeler çerçevesinde namaz kılınması için hazır hale getirildi.Cami avlusu önünde belediye görevlileri tarafından cami cemaatine seccade ve maske dağıtım yapıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını kıldı.Vatandaşlar, kılınan cuma namazına ilgi gösterdi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Vali Aykut Pekmez, kentteki camilerde incelemelerde bulanarak önlemler ilgi bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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