Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - BOLU

AA

Bolu’da yağmur yağışı nedeniyle Cuma namazı camilerin içerisinde sosyal mesafeye uyularak kılındı.Bolu İl Müftülüğü tarafından açık alanda namazı kılınacaklar yerler açıklanırken hava muhalefeti nedeniyle Cuma namazı caminin içerisine alındı.Seccadesini alıp camilere akın eden vatandaşlar polis ekiplerinin gözetiminde sırayla camiye alındılar.Maskeyle ve sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülerek camiye giren vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak uzun bir aradan sonra cemaatle birlikte namazlarını kıldılar.Sosyal mesafe nedeniyle camilere de belirli sayıda kişi alındı.Cuma namazı için camiye gelen camiye gelen 65 yaş üstü bazı vatandaşlarda sokağa çıkmaları yasak olmaları nedeniyle polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.Bolu’da camilerin yanı sıra 17 Temmuz Spor Salonu ile Çıkınlar Mahallesi ile Kalıcı konutlar mevkiinde bulunan kapalı Pazar yerlerinde Cuma namazı kılındı.