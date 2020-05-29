Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - NİĞDE

AA

Niğde'de Valilikçe merkezde uygun görülen otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı.Belediye binası arkasındaki açık otoparkta kılınacak namaz öncesi Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seccade dağıttı. Vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu.İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, hutbede, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.Vatandaşlardan Muhsin Arslan, uzun bir aradan sonra cuma namazı kıldıkları için mutlu olduğunu ifade etti.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de alanda cuma namazını kıldı.