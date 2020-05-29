Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı - ARDAHAN

ARDAHAN - (AA - Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki tenis kortunda cuma namazı kılındı.İl Müftüsü Remzi Pehlivan'ın dua etmesinin ardından kurban kesildi.Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, salgının bir an önce bitmesi için dua ettiklerini belirterek vatandaşların cumasını tebrik etti.Ardından vatandaşlar maskeyle geldikleri alanda, sosyal mesafe kuralına uyarak namazını eda etti.Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar seccadelerini açık alana sererek namaz kıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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