Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - YOZGAT

AA

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 627 camide uzun bir aradan sonra cuma namazı kılındı.Çapanoğlu Büyük Camisi'nin avlusuna sığmayan vatandaşlar yolda namazlarını eda etti.Camiye gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra namaz kılınacak alanlara alındı.Seccadesi olmayan vatandaşlara ise Yozgat Belediyesi ekiplerince seccade dağıtıldı.Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisine gelen Yozgat Valisi Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 928 cami bulunduğunu bunlardan 627'sinde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındığını söyledi.Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de belediye olarak cami önlerinde gerekli hijyeni sağladıklarını belirtti.