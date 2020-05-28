Cuma namazıyla ibadetin başlayacağı camiler dezenfekte ediliyor - KAYSERİ

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Kocasinan Belediyesi, normalleşme programı kapsamında cami bahçesi, avlusu ve açık alanlar başta olmak üzere maske takma ve tek kullanımlık seccade teminiyle öğle ve ikindi namazlarının kılınacağı camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, teknolojik temizleme cihazlarıyla camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları dezenfekte ederek, gül suyuyla yıkıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise camilerin bahçesi ve açık alanlarında çimleri biçerek, daha nezih ortam sunuyor.Ekipler bu kapsamda, yarın cuma namazıyla birlikte ibarede açılacak, Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinden kalma bir eser olarak 750 yılı aşan yaşına rağmen hala dimdik ayakta duran Hacı Kılıç Camisi'nde temizlik çalışması yaptı.