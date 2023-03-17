Müslüman dünyasında anlamlı bir yeri olan cuma gününün gelişiyle cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar arttı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin detayları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 17 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...