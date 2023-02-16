İslam dünyasında özel bir yeri olan cuma gününün gelişiyle cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Cuma gününde ibadetlerini yerine getirecek kişiler tarafından "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte 17 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...