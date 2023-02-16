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Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Müslüman aleminde büyük ve önemli bir yeri olan Cuma gününde camide ibadetlerini yerine getirecek kişiler tarafından araştırmalar başladı. Diyanet ile Cuma namazı saatlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • CUMA SAATİ | 17 Şubat 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri

    İslam dünyasında özel bir yeri olan cuma gününün gelişiyle cuma namazı kılınışı ve saatlerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Cuma gününde ibadetlerini yerine getirecek kişiler tarafından "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte 17 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...
  • CUMA SAATİ | 17 Şubat 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri

    CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • CUMA SAATİ | 17 Şubat 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri

    17 ŞUBAT 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • CUMA SAATİ | 17 Şubat 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri

    17 ŞUBAT 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • CUMA SAATİ | 17 Şubat 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri

    17 ŞUBAT 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de Cuma namazı saat 13:30'da kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
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